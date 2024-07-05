مفاجأة غير متوقعة في حلقات مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس تعرف عليها الآن

يهتم الكثير من عشاق مسلسل قيامة عثمان بمعرفة موعد عرض الحلقة 165 من الموسم السادس، الذي ذاع صيته في جميع أنحاء الشرق الأوسط وحاز على إعجاب الكثير من المشاهدين العرب والأجانب على حد سواء، محققاً نسبة مشاهدة غير مسبوقة لكل حلقة لذلك فهو تمتع بشعبية كبيرة ومن خلال مقالنا هذا سنذكر طريقة استخراج

موعد مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس

كثرت عمليات البحث من العديد من المواطنين عن موعد عرض الموسم السادس من مسلسل “المؤسس عثمان” لعام 2024 حيث من المتوقع أنه بعد الانتهاء من تصوير الجزء الجديد، سيتم عرضه على قناة أي تي في التركية أو قناة الفجر الجزائرية.

تردد قناة أي تي في التركية

المؤسس عثمان الحلقة 165 الموسم السادس سنقدم لكم في الفقرات التالية ترددات القنوات التي ستعرض الحلقة 165 من الموسم السادس من مسلسل المؤسس عثمان لمشاهدته بكل سهولة، على جميع الأقمار الصناعية وعلى العديد من القنوات العربية والمصرية كما يلي:

تردد قناة ATV التركية علي النايل سات

التردد الخاص بالقناة : 10796

معامل الترميز : 27500

معامل التصحيح : 5/6

الاستقطاب : عمودي.

الجودة: HD.

تردد قناة ATV التركية علي ترك سات

التردد الخاص بالقناة : 11628.

معامل الترميز : 27500.

معامل التصحيح : 5/6.

الاستقطاب : عمودي.

الجودة: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

التردد: 12034.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات