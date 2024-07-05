“الإسكان والتعمير الجزائري يوضح”.. الموقع الرسمي للتسجيل في سكنات عدل 3 وتاريخ التسجيل

وفقا لما تردد من كثير من التساؤلات من المواطنين الجزائريين حول موعد فتح الاكتتاب في سكنات عدل 3، والذي كان من المقرر أن يتم فتحة في التاسع عشر من شهر مايو 2024، قام وزير السكن بالجزائر في اجتماع رسمي له في يوم التاسع من مايو، مع القائمين على المشروع بالإعلان عن اقتراب موعد فتح باب التسجيل في مشروع سكنات عدل 3، وسوف نقوم بتوضيح التفاصيل.

ما هو الموقع الرسمي للتسجيل في سكنات عدل 3 2024

قامت وزارة السكن والتعمير الجزائرية بإتاحة خدمة التسجيل في سكنات عدل 3 الكترونيا، ولكن هناك مجموعة من الخطوات التي يلزم اتباعها حتي تتم عملية التسجيل بشكل صحيح، وإليك هذه الخطوات:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمنصة وكالة عدل.

القيام بسحب استمارة التسجيل في سكنات عدل 3.

ومن ثم القيام بمليء الاستمارة، والتأكد من صحة البيانات المدخلة.

القيام برفع جميع المستندات المطلوبة رقميا على المنصة.

ما هو تاريخ التسجيل في سكنات عدل 3

لم يتم الإعلان رسميا عن أي تاريخ يتم من خلاله التسجيل في سكنات عدل 3، وذلك مع اقتراب موعد طرح الاكتتاب، بالإضافة إلى أنه تم تداول الكثير من الأخبار حول أن موعد التسجيل سيكون في الثامن من جوان، ولكن وفقا لأخر الاخبار الصادرة من وزارة السكن والتعمير الجزائرية، على الموقع الرسمي الخاص، أنه سوف يتم التسجيل في سكنات عدل في الاول من شهر يوليو 2024.

ما هي المعلومات المطلوبة عند التسجيل في سكنات عدل 3

حتي يتم التسجيل بشكل صحيح في سكنات عدل 3، لابد توافر المعلومات الأتية: