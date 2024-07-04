اضافات هتبهرك عند تحميل واتساب الذهبي 2024 اخر تحديث WhatsApp Gold

واتساب الذهبي أحد التطبيقات المراسلة الشهيرة حيث تم إصدار نسخة معدلة من التطبيق الأصلي ويقدم لك عدد كبير من المميزات منها انه تطبيق مجاني لجميع الأفراد في كافة الدول لذلك فقد حقق شهرة كبيرة في جميع البلدان العربية وعلى مستوى العالم لأنه يقدم مزايا كثيرة وتم تطوير التطبيق وتحسينه بعد التحديث الاخير 2024 ليضم عدد كبير من الاضافات الاخرى التي تجعلهم من التطبيقات المفضلة عند عدد كبير من الأفراد وسوف نعرض لكم طريقة تحميل وتحديث الواتساب الذهبي خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.
اضافات جديدة في واتساب الذهبي
عند تحميل الاصدار الاخير من واتساب الذهبي يمكن أن يوفر لك عدد كبير من المزايا المتنوعة التي تعزز تجربة المراسله مع الاصدقاء ولكي تحصل على المميزات يجب أن تهتم دائما بتحديث الواتس آب بشكل مستمر فإن التحديث يساعدك على اضافة مميزات جديدة لم تكن موجودة من قبل.
مزايا الواتساب الذهبي
ومن أهم هذه المميزات ما يلي:
- يحسن تجربة الحظر حيث ان التحديث المستمر لا يجعل الحساب يتم حذره بسرعه التحديث الاخير.
- يوفر لك امكانية تقسيم المحادثات الى مجموعات.
- يمكن سحب مربع الدردشة على الشاشة الرئيسية للوصول إليه بشكل سريع.
- يمكن ان تتحكم في الواجهه من خلال تغيير اللون وتغيير شكل الايقونه.
- يوفر لك تغيير الخط باحجام واشكال مختلفه يمكن ان ترسل ملفات صوتية يصل حجمها الى 100 ميجا بايت وكذلك ملفات الفيديو بحجم اكثر من 50 ميجا بايت تستطيع ان ترسل رسالة نصية او صورة او ملف ورؤيته مرة واحدة فقط.
- يمكن أن تضع حاله من نص أكثر من 250 حرف.
- يمكن ان تشاهد الرسائل دون أن يتم وضع علامة زرقاء أمامها.