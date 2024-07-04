شهريًا منحة 300 دينار تونسي ” وزارة الشؤون الاجتماعية ” احصل عليها الآن

من أكثر المنح أهمية في دولة تونس الآن هي منحة 300 دينار تونسي، ويبحث الكثير من الأشخاص عن تلك المنحة للاستفادة منها والتقديم عليها لكي يحصلوا عليها في أقرب وقت ممكن، لأن من المعروف أن تلك المنحة تساعد المواطنين الذين يحصلون عليها على العيش حياة كريمة، كما أنها تساعدهم على أن تصبح حياتهم أفضل مما هي عليه، كما أنها تساهم على أن يتخطى هؤلاء الأشخاص غلاء الأسعار، ومن المعروف أن الحكومة في دولة تونس تقوم بتقديم العديد من الخدمات لمساعدة المواطنين.

موعد صرف منحة 300 دينار تونسي

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بالإعلان عن موعد صرف منحة 300 دينار تونسي التي من المقرر أن يتم صرفها خلال شهر يوليو الجاري، كما أنه وضحت بأن يحصل جميع المواطنين على تلك المنحة بداية من اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وإذا حدث تأخير أو تبكير في الموعد فذلك يكون على حسب موعد الصرف، وهل يوجد به إجازة رسمية أو عطلة أسبوعية أم لا وفي حال لم يوجد أي سبب للتأخير أو التبكير يتم صرفها يوم واحد من كل شهر وبذلك سوف يتم صرفها يوم الإثنين الموافق واحد من شهر يوليو.

شروط منحة 300 دينار تونسي 2024

يجب عليكم أن تدركوا شروط منحة 300 دينار تونسي حتى تقوموا بالتقديم على تلك المنحة والاستفادة منها، وتتمثل تلك الشروط في الآتي:

أن يكون المتقدم حامل الجنسية التونسية. أن يكون المتقدم مقيم في تونس بشكل دائم. يجب أن يعول المتقدم أبناءه. ألا يزيد دخل المتقدم عن 180 دينار.

خطوات التسجيل في منحة 300 دينار تونسي 2024

يمكنكم الآن معرفة خطوات التسجيل في تلك المنحة وتلك الخطوات تكون سهلة وبسيطة للغاية ويمكنكم بكل سهولة تطبيقها: