100 دولار كم دينار؟.. سعر الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في نهاية تعاملات اليوم  الخميس

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في نهاية تعاملات اليوم الخميس الموافق 4 يوليو 2024، فضلاً عن أن العملة الأجنبية هي من أهم العملات التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي دولة عربية والأجنبية، إضافة إلى أن سعر العملات شهدت حالة من الارتفاع خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

سعر الدولار أمام الدينار اليوم الخميس

وفقًا لأخر تحديث لأسعار الدولار أمام الدينار العراقي نهاية تعاملات الأجنبية اليوم الخميس الموافق 4 يوليو 2024، وفقًا لما يلي:-

وصل سعر الـ 100 دولار الأمريكي نحو 310.63 دينار عراقي.

إضافة إلى أن سعر الـ 10 دولار سجل 3106.27 دينار.

هذا وسجل سعر الـ 500 دولار الأمريكي أمام الدينار العراقي نحو 655313.50 دينار عراقي.

أسعار الدولار في البورصات العراقية

حددت البورصات العراقية أخر تحديث لأسعار الدولار الأمريكي والدينار العراقي، وفقًا للنحو الأتي:-

وصل سعر الدولار داخل بورصة دهوك نحو 147.400 دينار عراقي.

كما أن سعر الدولار في بورصة بغداد وصل إلى 147.350 دينار عراقي.

هذا وسجل سعر الـ 100 دولار أمام الدينار العراقي في بورصة كركوك نحو 147.450 دينار عراقي.

‎اسعار العملات اليوم الخميس

وجاءت أسعار العملات الأجنبية داخل بورصات دولة العراق كأخر تحديث للعملات اليوم الخميس الموافق 4 من شهر يوليو، كما يلي:-