تسهيلات جديدة .. شروط قانون الجنسية الألمانية الجديد 2024 بماذا يختلف عن سابقه؟

بدأ تطبيق قانون الجنسية الألمانية الجديد وذلك القانون كان الهدف منه توفير وتسهيل عملية الحصول على الجنسية للأجانب المقيمين في البلاد، ومن المعروف أن ذلك القانون وفر لأكثر من 12 مليون أجنبي مقيمين في دولة ألمانيا الحصول على جواز السفر الألماني بكل سهولة، بهدف توفير لهم حرية السفر إلى معظم دول العالم دون أن يواجهوا أي قيود، كما أن لتلك الجنسية العديد من المميزات التي سوف نقوم بتوفيرها لكم في السطور القادمة.

مميزات الحصول على الجنسية الألمانية الجديدة 2024

يوجد العديد من المميزات الخاصة بالحصول على الجنسية الألمانية الجديدة ومن تلك المميزات، يمكن للمقيمين بشكل قانوني في ألمانيا لمدة خمس سنوات التقديم للحصول على الجنسية الألمانية، ويمكن الحصول على تلك الجنسية بعد مرور ثلاث سنوات من الإقامة في ألمانيا، كما أن تقوم تلك الجنسية بتوفير السفر بحريًا تقريبًا إلى أكثر دول العالم، كما أنها تساعد الأشخاص على العمل في الدول الأوروبية وتساعدهم على أن يحصلوا على حقوقهم السياسية.

المستندات المطلوبة للحصول على الجنسية الألمانية 2024

يمكن لجميع المواطنين الحصول على الجنسية الألمانية، ولكن يجب عليهم أن يقوموا بتقديم المستندات التي تم الإعلان عنها، ومن تلك المستندات التالي:

يجب تقديم جواز سفر ساري المفعول. النجاح في اختبار اللغة. يجب تقديم كشف حساب بنكي وتقديم شهادة تثبت إتقان اللغة الألمانية. إحضار تصريح إقامة ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

شروط الحصول على الجنسية الألمانية 2024

يمكن لجميع الأشخاص الآن الحصول على الجنسية الألمانية الجديدة بكل سهولة من خلال توافقهم مع الشروط التي تم الإعلان عنها، وتتمثل تلك الشروط في الآتي: