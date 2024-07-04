رابط استعلام اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة ورابط مظلتي الرسمي

تسعى الحكومة إلى تقديم الرعاية للمواطنين العراقيين الاقل دخلا حيث توفر لهم حياة كريمة، وقد أكدت الحكومة بالإشراف من وزارة العمل على برنامج الرعاية الاجتماعية وهدفه تقديم الدعم لعدد كبير من فئات التي تحتاج إلى ذلك وبدأ البحث يزداد عن معرفة كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وموعد نزولها، وذلك لاحتياج الاشخاص اليها وتلبية احتياجاتهم الاساسية ومتطلباتهم في الحياة، لذلك سوف نعرض لكم طريقة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة وتحميل الاسماء pdf إلكترونيا.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

وزارة العمل في العراق رابط منصة مظلاتهم من خلال وتستطيع الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة من خلال خطوات سهلة وبسيطة تتمثل فيما يلي:

اضغط على رابط منصه مظلتي الرسمي ثم يضغط على تسجيل الدخول ويضغط على الخدمات الالكترونيه.

ثم اختار اسماء المشمولين الرعايه الاجتماعيه وادخل اسم المحافظة التي يتبع لها الشخص.

ثم املأ استمارة التسجيل بالبيانات المطلوبة.

واضغط على عرض الاسماء لتظهر لك اسماء المشمولين pdf يمكن تحميلها والتعرف على الاسم بسهوله

شروط تسجيل الرعاية الاجتماعية 2024

وزارة العمل في العراق حددت عدة شروط يجب أن تتوفر في المتقدمين للحصول على الدعم من الرعاية الاجتماعية وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: