كم قيمتها .. التسجيل في منفعة الأيتام والأرامل سلطنة عمان 2024 ” صندوق الحماية الاجتماعية ” 

يعد صندوق الحماية الاجتماعية بسلطنة عمان من أهم الصناديق الخاصة بالدعم التي تكون متعلقة بالأيتام والأرامل، كما أنه يكون عبارة عن دعم مالي شهري يقدم لتلك الفئة من المواطنين، بهدف مساعدتهم على التغلب على ما يمرون به من مستوى اقتصادي واجتماعي سيء، وذلك الدعم قد خصص لتلك الفئة فقط، وسوف يتم اعطائه للفئة المستحقة والتي تكون متوافقة مع الشروط التي تم الإعلان عنها.

قيمة المنفعة للأرامل والأيتام 2024 سلطنة عمان

قام صندوق الحماية الاجتماعية بوضع مجموعة من القواعد في سلطنة عمان ومن تلك القواعد، يجب على الأرملة أن تحصل على 80 ريال عماني كل شهر وتكون تلك قيمة المنفعة، وتستطيع أن تحصل على تلك القيمة من قبل فروع التأمين الاجتماعي، وأعلن ذلك الصندوق أيضًا على أن يستطيع الأطفال الأيتام الحصول على 80 ريال عماني، وتلك القيمة التي تم تحديدها من قيمة المنفعة لهؤلاء الأطفال.

شروط حصول الأيتام والأرامل على المنفعة 2024

يمكن للأرامل والأيتام الحصول على المنفعة التي تم تخصيصها من قبل سلطنة عمان لهم إذا كانوا متوافقين مع تلك الشروط:

يجب أن تكون المرأة الأرملة عمانية وقد وصلت إلى سن ال 60.

سوف يتوقف الدعم في حالة زواج المرأة الأرملة مرة أخرى.

يجب أن يكون الطفل اليتيم عماني الجنسية ومقيم في سلطنة عمان.

على الطفل أن لا يزيد عمره عن 18 عام ويكون الطفل يتيم الأب أو الأم أو كلاهما.

التسجيل في منفعة الأيتام والأرامل 2024

يمكن للأشخاص الذين يكونوا مستحقين الحصول على منفعة الأيتام والأرامل التسجيل بها عن طريق اتباع تلك الخطوات: