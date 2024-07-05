كم سعر سكنات عدل 3.. وما هي طريقة التسجيل عبر الموقع الرسمي aadl.com.dz

في آخر بيان لها أفادت وزارة الإسكان الجزائرية بتفاصيل برنامح وكم سعر سكنات عدل 3، حيث تهدف هذه المبادرة إلى توفير دعم اجتماعي ملائم للأفراد المستحقين للدعم السكني في البلاد، يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة الجزائرية لتعزيز الإسكان وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين المحتاجين، يشمل مرحلة ثالثة من توزيع سكنات عدل والتي تعتبر جزءا من السياسات العامة لتحسين السكن في البلاد، وزودت الوزارة في بيانها بجميع التفاصيل الضرورية للتسجيل، مما يسمح للمواطنين الراغبين بالتقديم بالحصول على معلومات شاملة حول الشروط والضوابط المطلوبة للتأهل للحصول على الدعم السكني.

كم سعر سكنات عدل 3

أعلنت وزارة الإسكان الجزائرية عن كم سعر سكنات عدل 3 وأسعار المنازل في المرحلة الثالثة الذي تقدمها الوزارة للمواطنين المستحقين للدعم السكني، وتكون الأسعار كالآتي:

في إطار مشروع السكن الحكومي، تتفاوت أسعار الوحدات السكنية حسب عدد الغرف، حيث يبلغ سعر الوحدة التي تحتوي على ثلاث غرف نحو 210 مليون سنتيم.

بينما يصل سعر الوحدة التي تحتوي على أربع غرف إلى حوالي 270 مليون سنتيم.

تشترط الوزارة دفع مبلغ يصل إلى 20% من قيمة الوحدة كدفعة أولى، وهذه الدفعة تقسم إلى ثلاثة أجزاء.

يتم دفع 10% منها عند تأكيد عملية الشراء، بحيث يدفع هذا الجزء الأول، البالغ 30 مليون سنتيم،

بعد مرور شهرين من التسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة.

يتم دفع الأجزاء المتبقية من الدفعة الأولى على مراحل معينة تحددها الوزارة، بناء على تقدم عملية البناء وتسليم الوحدات.

التسجيل في سكنات عدل 3

يمكنك التسجيل في سكنات عدل 3 باتباع التالي: