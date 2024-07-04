بالزيادة الجديدة.. صرف رواتب شهر يونيو لجميع العاملين في الدولة

كشفت إدارة الموازنة في وزارة المالية، عن صرف رواتب شهر يونيو والعمل على إحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي من أجل يتحصل عليها جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى استكمال جميع الإجراءات الخاصة بحسابات الجهات العامة بالدولة، حتى أن الإدارة لم تقوم بالإعلان عن أي تفاصيل حول الرواتب وتفاصيلها، إلا أن حجم التمويل أو الرواتب بلغ نحو 20.4 مليار دينار ليبي.

زيادة حجم الإنفاق في ليبيا

وأكد مصرف ليبيا المركزي، أن حجم الإنفاق التي تم العمل عليها داخل الدولة بلغ نحو 26.083 مليار دينار ليبي، وذلك من الفترة بداية شهر يناير إلى يوم 30 أبريل 2024، موضحًا أن حجم الإنفاق شمل المرتبات وكذلك النفقات التسييرية وغيرها من الإنفاقات الأخرى ضمن الترتيبات المالية لكافة المؤسسات الوطنية للنفط وكذلك الشركة العامة للكهرباء داخل الدولة، وغيرها من الإنفاق الأخر التي شملتها الموازنة العامة للدولة.

توزيع الميزانية الجديدة في ليبيا

وضمن البيانات الصادرة من مصرف ليبيا المركزي، أن قيمة الإنفاق وزعت على العديد من أبواب الميزانية بنحو 20.4 مليار دينار ليبي للباب الأول وذلك من قيمة الميزانية التي تُغطي مرتبات، بالإضافة إلى 1.1 مليار دينار للباب الثاني الخاصة بالنفقات التسييرية، حتى أنه تم صرف حجم الـ 3.6 مليار دينار ضمن الباب الرابع الخاص بالدعم، حتى أنه من حجم الإنفاقات التي جاء في المدة المُحددة مسبقًا، فإنه تم إضافة نحو 983 مليون دينار ليبي وذلك للترتيبات المالية في المؤسسة الوطنية للنفط، وهو أكبر حجم من الإنفاقات داخل الدولة الليبية.