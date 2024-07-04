” الشروط والاستعلام ” قرض الإسكان العسكري 2024 dhmw.jaf.mil.jo كم قيمة القرض؟

يترقب المواطنين الإعلان عن جميع الأمور المتعلقة بقرض الإسكان العسكري الخاص بدولة الأردن، ومن المعروف أن ذلك الدعم يكون عبارة عن قرض سكني تقدمه الحكومة الأردنية لمن لم يتوفر لهم مسكن من العاملين بالقوات المسلحة، كما أنه يساعدهم على الحصول على قطعة أرض لبناء مسكن عليها بكل سهولة ويتم الدفع على هيئة أقساط شهرية، كما أن قامت وزارة الإسكان بالإعلان عن رابط إلكتروني خاص بالاستعلام عن أسماء المقبولين في قرض الإسكان العسكري.

قيمة قرض الإسكان العسكري 2024

من المعروف أن بعد أسبوع من إعلان الأسماء يتم تحويل قيمة القرض وفقًا للرتبة العسكرية، حيث أن تم الإعلان عن قيمة القرض التي تكون 15 ألف دينار أردني وتكون خاصة بالملازم الأول والملازم الثاني والرائد والجندي والمساعد الأول، أما بالنسبة لقيمة القرض التي تكون 30 ألف دينار سوف تكون لرتبة مقدم أو عقيد، ولم يتم الإعلان عن قيم مالية أخرى يتم تقديمها من ذلك القرض.

شروط الحصول على قرض الإسكان العسكري 2024

تم الإعلان عن مجموعة من الشروط الخاصة بقرض الإسكان العسكري، ويجب أن تكون تلك الشروط متوفرة في المتقدم ومنها التالي:

يجب أن يكون المتقدم يحمل الجنسية الأردنية ومقيم في الأردن. على المتقدم أن يكون قد أنهى فترة الخدمة العسكرية. أن يكون المتقدم متزوج ولديه أبناء. يجب ألا تتعدى قيمة القرض عن 10000 دينار أردني كحد أقصى. على المتقدم أن يكون منتمي للقوات المسلحة الاردنية.

كيفية الاستعلام عن أسماء قرض الإسكان العسكري 2024

تم توفير خطوات سهلة وبسيطة للغاية يمكن للجميع تطبيقها لكي يستطيعوا الاستعلام عن أسماء قرض الإسكان العسكري، وتتمثل تلك الخطوات في الآتي: