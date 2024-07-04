“حضر رقم جلوسك” رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 عبر بوابة التعليم الفني

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024، حالة من القلق والتوتر بدأت تظهر على أعداد كبيرة من طلبة وطالبات الدبلومات الفنية خاصة بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني عن إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس على مستوى المحافظات المصرية، وأشارت الوزارة على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أن الطلاب يمكنهم الإطلاع على نتيجة الدبلومات الفنية 2024 من خلال الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه الوزارة والذي سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية …

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024

حيث يمكن للطلاب من جميع المحافظات المصرية الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024، من خلال موقع بوابة التعليم الفني التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تيسيراً على عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، وإليكم خطوات الإستعلام…

زيارة الموقع الرسمي لبوابة التعليم الفني.

حدد الفصل الدراسي الثاني.

ثم ادخل رقم جلوس الطالب .

اختر تخصص الطالب “صناعي، زراعي، تجاري، فندقي”.

اختر محافظة الطالب .

ثم اضغط على أيقونة “استعلام”.

سوف تظهر أمامك نتيجة الطالب على الفور.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية

ويتساءل عدد كبير من الطلاب عن موعد الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية، والذي أكدت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم أنها سوف تكون متاحة أمام الطلاب فور الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج رسمياً في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الموافق 6 يوليو 2024، وتقدم وزير التربية والتعليم الفني بخالص التهاني للطلاب المتفوقين وتمنى لهم مزيد من النجاح والتوفيق في المراحل التعليمية المقبلة.