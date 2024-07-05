حمله الآن واخفي الظهور والكتابة واتساب بلس الجديد تمتع بالخصوصية

يعتبر تطبيق واتس اب بلس من بين التطبيقات التي حققت نسبة تحميل واستخدام عالية في السنوات الأخيرة وعلى الرغم من كونه غير رسمي، إلا أنه يتلقى تحديثات دورية بالتزامن مع التطبيق الأصلي لذلك يحتوي هذا التطبيق على التحسينات والمميزات الجديدة التي تأتي مع الإصدار الرسمي، بالإضافة إلى تحسين كافة الوظائف التي تجعل من واتس اب بلس الخيار الأمثل بين جميع النسخ المعدلة لتطبيق واتساب وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

نبذة عن تطبيق واتساب بلس

يجب على الأشخاص الذين يرغبون في تحميل واتساب بلس أن يكونوا على علم بأهم المعلومات و المميزات الرائعة التي يحتوي عليها وسنعرض لكم بعد ذلك أشهر هذه الميزات:

يعد هذا التطبيق واحدًا من أبرز النسخ التي تم تطويرها لتحقيق مزيد من المزايا الرائعة.

حيث يحظي بشعبية كبيرة، وقد حصل على تقييمات عالية بفضل الميزات التي يقدمها والتي لا توجد في تطبيق واتساب التقليدي.

كما يعد هذا التطبيق من السهل تحميله والحصول عليه، حيث لا يتطلب دفع أي رسوم أو اشتراكات، فهو مجاني بالكامل.

كذلك يعتبر التطبيق سهل الاستخدام ويوفر إمكانية الوصول إلى جميع الخدمات بسهولة.

طريقة تثبيت واتس بلس

بعد التعرف على الخصائص المتنوعة لتطبيق واتس آب بلس، يجب الآن التعرف على تثبيت واتس آب بلس، وذلك عبر النقاط التالية:

يتم فتح متجر بلاي على هاتفك الجوال وابحث عن تطبيق واتساب بلس.

من ثم يتم الضغط على زر التثبيت وانتظر انتهاء العملية بنجاح، ثم افتح التطبيق واستفد من مميزاته.

التحديثات لتطبيق واتس اب بلس

يمكن التحديثات لتطبيق واتس اب بلس بكل سهولة من خلال اتباع الآتي