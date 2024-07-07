الان أطلع على موعد الحلقة 29 من مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني على الفجر الجزائرية والقنوات الناقلة

تصدر موعد الحلقة 29 من مسلسل صلاح الدين الايوبي محركات البحث الاجتماعي وذلك لأنه يعتبر من أشهر الأعمال الدرامية التركية التاريخية التي حققت شهرة واسعة في العالم العربي، وكما يتناول المسلسل قصة حياة صلاح الدين الأيوبي، الزعيم الإسلامي البارز والذي برز بتحريره للقدس من يد الصليبيين وتأسيسه لدولة أيوبية قوية في الشرق الأوسط خلال القرن الثاني عشر، ويتميز المسلسل بسرد تاريخي مشوق يعكس الصراعات والمحن التي واجهها صلاح الدين وتأثيره العميق على مسار التاريخ في المنطقة.

موعد الحلقة 29 من مسلسل صلاح الدين الايوبي

يتساءل العديد من المتابعين عن موعد الحلقة 29 من مسلسل صلاح الدين الايوبي وذلك لأنه حقق شهرة كبيرة في العالم العربي والتركي، ويتم بث حلقات المسلسل بانتظام في مساء كل يوم اثنين، ولكن أعلنت إدارة القناة الناقلة أن من المتوقع إنتاج موسم جديد من “صلاح الدين الأيوبي”، ومن المتوقع بدء عرضه في شهر أكتوبر المقبل على شاشات تي ار تي التركية.

والجدير بالذكر إلى أنه يعد من أبرز الأعمال التاريخية التي تم إنتاجها حيث يسلط الضوء على حياة وإنجازات السلطان الأيوبي صلاح الدين الأيوبي الذي يعد من الشخصيات التاريخية البارزة في فترة الحروب الصليبية إذ يتناول المسلسل بشكل مفصل الصراعات والمحن التي واجهها صلاح الدين، بما في ذلك تحريره للقدس وتأسيس دولة أيوبية قوية، مما جعله محط اهتمام واسع النطاق للمشاهدين في العالم العربي وخارجه.

تردد القنوات الناقلة مسلسل صلاح الدين الايوبي

وبعد أن استعرضنا موعد الحلقة 29 من مسلسل صلاح الدين الايوبي، وينبغي أن نشير إلى أنه يمكن للمتابعين متابعة مسلسل مسلسل صلاح الدين الايوبي مساء كل يوم الاثنين من كل أسبوع وذلك في حدود الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية عبر قناة TRTالتركية عبر الترددات التالية:

1- القمر الصناعي نايل سات

التردد:- 11034

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

2- القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12034

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

الاستقطاب: أفقي.

مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني

يمكن متابعة مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقه 29 وذلك عن طريق قناه الفجر الجزائريه في المعهد الرسمي محدد لها، حيث أن هذه الحلقه تعرض مع بدايه الموسم الثاني والتي يتم عرضها مع بدايه شهر أكتوبر المقبل حيث ان تصوير الحلقات الاولى لم يبدا بعد، ومن المتوقع أن يبدا في بداية شهر أغسطس.