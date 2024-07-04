توضيح خطوات تجديد رخصة سيارة بدون فحص 1446 السعودية absher.sa الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت الإدارة العامة للمرور داخل المملكة العربية السعودية عن الشروط المتعلقة بتجديد رخصة السيارة بدون فحص، وأيضًا عن الأوراق والخطوات التي يجب اتباعها بهدف تجديد الرخصة بنجاح، كما أنها أعلنت عن أنها قامت بتوفير خدمة تجديد رخصة السيارة إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر الإدارة العامة للمرور، وذلك كان بهدف توفير الوقت والجهد على الأشخاص الذين يريدون القيام بتلك العملية، ولكي يلتزم أيضًا هؤلاء الأشخاص بالشروط التي تم الإعلان عنها وتقديم الأوراق المطلوبة.

شروط تجديد رخصة سيارة بدون فحص بالسعودية 2024

يوجد مجموعة من الشروط المتعلقة بتجديد رخصة السيارة بدون فحص في المملكة العربية السعودية ومن تلك الشروط التالي:

يجب ألا تقل رخصة السير بالسيارة عن 180 يوم. يجب دفع جميع المخالفات المرورية في حالة وجود مخالفات. على المواطن أن يقوم بتقديم جميع المستندات المطلوبة. كما أن يجب تقديم طلب تجديد رخصة السيارة من قبل مالك السيارة. يجب أن تكون رخصة التأمين سارية المفعول.

أوراق تجديد رخصة السيارة بدون فحص 1446

هناك مجموعة من الأوراق المتعلقة بتجديد رخصة السيارة وتم الإعلان عن تلك الأوراق من قبل الإدارة العامة للمرور في المملكة ومن تلك الأوراق التالي:

يجب تقديم نسخة من الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول.

إحضار رخصة القيادة الخاصة بالمالك الغير منتهية الصلاحية.

إحضار رخصة الإقامة وتكون سارية المفعول.

تقديم شهادة تأمين السيارة وتقديم شهادة الوكالة.

كيفية تجديد رخصة سيارة بدون فحص 2024

قامت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن طريق تجديد رخصة السيارة بدون استخدام فحص، وتتمثل طريقة التجديد في الآتي: