الموسم الجديد من المؤسس عثمان .. موعد قيامة عثمان الجزء السادس الحلقة 165 على تردد القنوات الناقلة

يعد موعد قيامة عثمان الجزء السادس من أهم الموضوعات البحثية التي تصدرت محركات بحث جوجل ولهذا تشوق العديد من محبي الدراما التركية بفارغ الصبر التعرف على موعد عرض الجزء السادس منه، ويجدر بنا الإشارة إلى أن هذا المسلسل يدور حول الوقائع التاريخية الهامة التي شهدتها الدولة العثمانية، مما يثير فضول المشاهدين لمعرفة ما ستحمله الأحداث القادمة بعد انتهاء الجزء الخامس بنجاح، وسوف نوضح عبر السطور القادمة كافة التفاصيل عن هذا المسلسل إلى جانب ذلك ترددات القنوات الناقلة.

موعد قيامة عثمان الجزء السادس

يترقب الجمهور بشغف موعد قيامة عثمان الجزء السادس حيث أعلن فريق العمل أن الحلقة الأولى سيتم عرضها في بداية شهر أكتوبر المقبل، ويعود هذا التأخير إلى التزام الفريق بتصوير وإعداد هذا الموسم بعناية للحفاظ على جودة ومستوى المواسم السابقة الناجحة.

ومن المتوقع أن المسلسل سيتم عرضه حلقة واحدة في الأسبوع نظراً لطول مدتها، وعادةً ما يعرض المسلسل مدبلجًا إلى اللغة العربية على القنوات الناقلة في اليوم التالي من عرضه، ويعرف أن “قيامة عثمان” يبث أسبوعياً يوم الأربعاء على قناة ATV التركية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا.

وفقًا للمصادر الرسمية، لم تحدث تغييرات كبيرة في طاقم الممثلين لمسلسل “المؤسس عثمان” الجزء السادس، مما يهدئ من قلق المتابعين الأوفياء.

تردد القنوات الناقلة مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

وبعد أن استعرضنا موعد قيامة عثمان الجزء السادس، والجدير بالذكر أن يمكن متابعة هذا المسلسل على قناة الفجر الجزائرية عبر النايل سات بضبط الترددات التالية:

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كما يمكن ضبط تردد قناة ATV التركية لمتابعة المسلسل على البيانات التالية: