اسمك هنا ؟؟ .. تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf الوجبة السابعة 2024 عبر موقع منصة مظلتي

شهدت اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf الوجبة السابعة تزايد في معدلات البحث خلال الساعة الراهنة، ويجدر بنا الإشارة إلى أن الرعاية الاجتماعية تعتبر من أهم الخدمات التي تقدمها الحكومة العراقية لمواطنيها، بهدف مساعدتهم في مواجهة غلاء الأسعار وتحسين ظروف المعيشة، وتسعى الدولة إلى تعزيز الاقتصاد وتحسين الحياة الاجتماعية لسكانها.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf الوجبة السابعة

ومن المتوقع الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf الوجبة السابعة خلال الفترة القادمة، وسيتم قبولهم بناء على الشروط التالية:

ألا يتجاوز المتقدم الحد الأقصى المحدد من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.

ألا يكون لدى المتقدم أي عقارات أو أصول أخرى تثبت قدرته على الإنفاق.

أن يتراوح عدد أفراد الأسرة أربعة أفراد على الأقل في الأسرة الواحدة.

أن يكون عمر المتقدم ما بين 18 و60 عامًا.

بناء على هذه الشروط يتم اختيار أسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf الوجبة السابعة

يستطيع الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf الوجبة السابعة من خلال اتباع الخطوات التالية: