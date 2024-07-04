PDF.. كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2024 الوجبة الأخيرة استعلم الآن

أعلنت الحكومة العراقية عن خطوات التعرف على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة وهو برنامج تديره الحكومة العراقية، كما يعد واحدا من أهم البرامج التي تدعم المواطنين العراقيين محدودي الدخل كما تقوم هيئة الحماية الاجتماعية بتوزيع المساعدات المالية بشكل منتظم على المستحقين من خلال منصة “مظلتي” الإلكترونية، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا كما سنذكر اهم الشروط.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية اخر وجبة

يتم إجراء خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للدفعة الأخيرة لعام 2024 من خلال منصة مظلتي الإلكترونية على الإنترنت عبر اتباع الخطوات التالية

في البداية يجب عليك أولاً الدخول إلى منصة مظلتي على الإنترنت.

أو زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على الإنترنت.

سوف تظهر لك قائمة تشمل الوجبات المخصصة للرعاية الاجتماعية، وبعد ذلك اختر الوجبة التي ترغب في التحقق من وجود اسمك ضمنها.

بعد ذلك، يجب عليك إدخال بياناتك بملء جميع المعلومات المطلوبة والتأكد من صحتها، ومن ثم الضغط على زر الاستعلام الموجود أمامك.

في النهاية ستكتشف إذا كان اسمك مشمولا من بين المستفيدين من الرعاية الاجتماعية أم لا.

شروط دعم الرعاية الاجتماعية لعام 2024

يوجد عدة شروط يجب توفرها للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية نذكرها فيما يلي