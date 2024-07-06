أقوى مجموعة برامج وأغاني .. ترددات قنوات الاطفال الجديدة 2024 توم وجيري وناسة ماجد وجميع القنوات

نالت ترددات قنوات الاطفال الجديدة 2024 شعبية كبيرة خلال الساعات الأخيرة وذلك لأن الأطفال يهتمون بمشاهدة الأفلام الكرتونية، وليس الصغار فقط بل أيضًا فئة من الكبار يحبون متابعة الكرتون، وتحرص الأمهات والآباء على ضبط ترددات القنوات المفضلة لدى أطفالهم على قمر النايل سات

ترددات قنوات الاطفال الجديدة 2024

وفيما يلي ترددات قنوات الاطفال الجديدة 2024 التي تكون على النحو التالي:

1- قناة طيور الجنة

التردد: 11310

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي

2- قناة طيور بيبي

التردد: 11393

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي

3- قناة توم وجيري

التردد: 11355

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي

4- تردد قناة ميكي

التردد:11528

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ:¾

الاستقطاب:أفقي

الجودة : HD

5- تردد قناة كرتون نتورك

التردد: 12225.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

6- تردد قناة سبيس تون الجديد 2024

التردد: 11277.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500

7- تردد قناة ام بي سي للأطفال

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

8- تردد قناة وناسة الجديد

التردد 11430

معامل تصحيح الخطأ 5/6

معدل الترميز 27500

استقطاب أفقي

9- تردد قناة ماجد كيدز

التردد 11412

معدل الترميز 27500

استقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ 3/4

10- تردد قناة كراميش

التردد 11390

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

أفضل قنوات الأطفال الهادفة نايل سات

يتاح لكافة المتابعين ضبط ترددات قنوات الاطفال الجديدة 2024 من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التالية:

ابحث عن زر “القائمة” أو “الإعدادات” على جهاز الاستقبال الخاص بك.

اختر خيار “الترددات” أو “تحديث القنوات”.

اختر خيار “اضف قناة” أو “بحث يدوي”.

أدخل معلومات أي من قنوات الأطفال التي تفضلوا مثل

التردد، معدل الترميز، الاستقطاب.

اضغط على كلمة “بحث” أو “تحديث”.

انتظر لحظات قليلة بينما يبحث الجهاز عن القناة.

وبعد الانتهاء من البحث، يجب أن تظهر القنوات المفضلة لديك في قائمة القنوات المتاحة.

حيث أن هناك العديد من القنوات التي ظهرت في الفترة الأخيرة يمكن أن يتابعها الاطفال على مدار اليوم.