اعرف هتدخل جيشك امتى .. مواعيد دخول الجيش حسب تاريخ ميلادك 2024

يريد الكثير من الشباب معرفة مواعيد دخول الجيش حسب تاريخ ميلادهم، ويتم البحث بشكل مكثف خصوصًا من قبل العديد من الشباب المقبلين على دخول الجيش خلال الفترة القادمة، وذلك بعد أن أعلنت القوات المسلحة المصرية عن الجدول المحدد لتسهيل عملية الالتحاق بصفوف الجيش المصري؛ لذلك سوف نتعرف من خلال مقالنا هذا جميع الأمور المتعلقة بالدخول إلى الجيش، وتلك الأمور تتمثل في المواعيد والأوراق.

دخول الجيش حسب شهر الميلاد 2024

من المعروف أن من أكثر الأمور أهمية خلال تلك الفترة هي معرفة مواعيد دخول الجيش المصري لكي يستطيع الشباب تقديم الخدمة الخاصة بهم بعد تخرجهم من الجامعات والشباب الخريجين من المؤهلات المتوسطة، ومن المفترض أن سوف يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة ابتداء من يوم 30 من شهر سبتمبر القادم، كما أن يجب عليهم أن يقوموا بإجراء الكشف الطبي في مناطق التجنيد والتعبئة بداية من يوم 14 من شهر أكتوبر حتى يوم الأربعاء الموافق واحد من شهر نوفمبر.

مواعيد دخول الجيش حسب تاريخ ميلادك 2024

من المفترض أن سوف يتم استقبال المؤهلات العليا في مكاتب التجنيد والتعبئة ابتداء من يوم الأحد الموافق 12 من شهر نوفمبر حتى يوم الاثنين الموافق 27 من نفس الشهر، وجاءت مواعيد دخول الجيش على ذلك النحو، حيث مواليد الفترة من واحد يوليو حتى 31 ديسمبر من جميع السنوات حتى عام 2003 من الحاصلين على مؤهلهم الدراسي والمعتمد في الفتره من 1 فبراير من هذا العام حتى نهاية شهر يوليو.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجيش المصري 2024

سوف نقوم بتوفير لكم الأوراق التي يجب تقديمها حتى يتم التقديم بنجاح في الجيش المصري، وتتمثل تلك الأوراق في الآتي: