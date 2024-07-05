من هم الفئات المستحقة.. شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 وما هي المستندات المطلوبة للإضافة

في الآونة الأخيرة، تساءل العديد من المواطنين عبر محركات البحث العالمية وشبكات التواصل الإجتماعي عن شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، وذلك بعد إعلان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين عن الفئات التي تحق لها هذه الخدمة، حيث تشمل الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 الأسر ذات الدخل المحدود والمستفيدين من الدعم التمويني الحالي، والأوراق المطلوبة تشمل البطاقة الشخصية للأم أو الوصي على المواليد وشهادة ميلاد المولود وشهادة ميلاد الأم إذا لزم الأمر، هذه الإجراءات تأتي في إطار تسهيل الحصول على الخدمات التموينية للأسر المستحقة وتعزيز دور الحماية الإجتماعية في مصر.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

وإليكم أهم شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 التي تم توضيحها من قبل وزارة التموين وهي على النحو التالي:

يجب أن يكون عمر الطفل الأبن أو الابنة لا يقل عن أربع سنوات.

عدد الأفراد الذين يملكون بطاقة التموين الغذائي أربعة أفراد على الأكثر.

المستندات المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

تم الإعلان عن بعض المستندات المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 وهي كالتالي: