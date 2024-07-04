طريقة حجز 4000 دولار أمريكي ضمن منظومة الأغراض الشخصية 2024 ليبيا

أطلق مصرف ليبيا المركزي، خدمة حجز العملات الأجنبية بقيمة وصلت لـ 4000 دولار أمريكي، فضلاً عن أن هذه الخدمة جاءت ضمن منظومة الأغراض الشخصية التي تهدف إلى توفير العملات الأجنبية أمام جميع المواطنين في مختلف أنحاء دولة ليبيا، بما يستحقوا الحصول عليها، وعليه سنوضح لكم في السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة بحجز هذه العملات، لكي يتعرف عليها الجميع.

خطوات حجز 4000 دولار منظومة الأغراض الشخصية

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم العمل على حجز الـ 4000 دولار أمريكي ضمن منظومة الأغراض الشخصية، وفقًا لما يلي:-

أن يتم التقدم إلى موقع مصرف ليبيا المركزي عبر الإنترنت.

إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.

مع النقر على زر “خدمة حجز العملات الأجنبية”.

كتابة أبرز المعلومات الخاصة بطلب الحصول على العملة.

إرفاق صورة البطاقة الشخصية وباقي المستندات.

مع النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

ما هي شروط حجز العملات الأجنبية في ليبيا؟

جاءت أبرز شروط القيام بحجز العملات الأجنبية داخل دولة ليبيا، وفقًا لما يأتي:-