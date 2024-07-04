وزارة التربية تحدد موعد صدور نتائج البكالوريا 2024 سوريا “رابط مباشر” الاستعلام عن النتيجة خطوبة بخطوة

تترقب آلاف الطلاب والطالبات في سوريا بفارغ الصبر موعد ظهور نتائج البكالوريا للعام 2024، حيث أعلنت وزارة التربية السورية عن اقتراب هذا الموعد المنتظر، وتؤكد الوزارة أن عملية تصحيح الأوراق تجري بشكل جيد، هذا الانتظار المشوق يجعل الطلاب يعيشون أوقاتًا مليئة بالتوتر والحماس، متشوقين لمعرفة نتائج جهدهم وتفانيهم خلال الفترة الدراسية.

موعد صدور نتائج البكالوريا 2024 سوريا

من المرتقب أن يتم الإعلان عن نتائج امتحان البكالوريا في سوريا يوم السبت القادم، السادس من يوليو، وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح في جميع المحافظات السورية، يتواصل العمل حالياً على انتهاء الأعمال النهائية لجمع ومراجعة الدرجات، ومن ثم ستكون النتائج متاحة عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية بشكل إلكتروني.

يعد هذا الامتحان بوابة للطلاب لدخول الجامعات، لذا ينتظر الطلاب وأولياء الأمور هذا اليوم بفارغ الصبر لمعرفة نتائج جهدهم خلال الفترة الدراسية.

طريقة الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2024 سوريا

يمكن للراغبين في الحصول على نتائج البكالوريا بسهولة عند ظهورها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية السورية، الذي يتطلب إدخال رقم اكتتاب الطالب، ومن ثم اتباع التالي:

الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية في سوريا. الضغط على خيار نتائج الامتحانات. تحديد نتائج امتحان البكالوريا لعام 2023/2024. تحديد القسم الدراسي. كتابة الاسم الثلاثي للطالب. كتابة رقم الاكتتاب. تحديد الولاية السورية التي ينتمي إليها هذا الطالب. الضغط على كلمة “استعراض النتائج”.

نتمنى لجميع الطلاب والطالبات في سوريا حظًا سعيدًا ونجاحًا في نتائج البكالوريا، مع الأمل بمستقبل مليء بالنجاحات والإنجازات المشرقة.