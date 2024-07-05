نزلها الآن لأطفالك.. تردد قناة طيور الجنة 2024 على النايل سات وعرب سات حملها واستمتع بها

تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 الفضائية عبر النايل سات تعتبر وجهة مميزة للأسر والأطفال في العالم العربي، حيث تقدم تجربة ترفيهية مثيرة وتعليمية في آن واحد وتتميز بتنوع محتواها الذي يشمل الأغاني الهادفة والبرامج الكرتونية المسلية التي تستهدف فئة الأطفال، مع التركيز على تعزيز القيم والمهارات الحياتية من خلال الأنشطة التعليمية والمسلية، ما يميز قناة طيور الجنة أيضا هو بثها المستمر على مدار 24 ساعة دون فواصل إعلانية، مما يضمن استمرارية التجربة البصرية والصوتية بدون انقطاعات مزعجة.

تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024

تم تحديث تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 من قبل هيئة القناة، بهدف تعزيز تجربة المشاهدين وتحسين جودة المحتوى الترفيهي الموجه للأطفال، يمكنك الآن استقبال التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات، والتردد كالتالي:

تردد القناة على عرب سات

التردد: 11310

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: عمودي

جودة القناة: HD

تردد القناة على النايل سات

التردد: 11274

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: أفقي

جودة القناة: HD

طريقة ضبط تردد قناة طيور الجنة

نوضح لكم طريقة ضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 للاستمتاع ومشاهدة برامج الأطفال المميزة والبرامج الكرتونية باتباع الخطوات الآتية: