epedu.gov.iq رابط الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024 عبر موقع التربية العراقية

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024، التي أعلنت عنه وزارة التعليم العراقية تيسيراً على الكثير من الطلاب وأولياء الأمور وتجنب الازدحام والتكدس في المدارس، وأكدت وزارة التعليم العراقية على إنتهاء امتحانات نهاية العام الدراسي لعام 2024، وأعلنت الوزارة على الفور البدء في أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات على مستوى المحافظات العراقية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024 عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم العراقية وإليكم خطوات الاستعلام.

نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024

أنهى طلاب السادس الإعدادي بالعراق امتحانات نهاية العام الدراسي امتحانات نهاية العامة الدراسي، تحت إشراف من قبل وزارة التعليم العراقية والتي كانت حريصة على متابعة الامتحانات في جميع المحافظات العراقية حتى يتم التأكد من تحقيق العدل والشفافية ووضع الدرجات الصحيحة دون حدوث أي أخطاء تتسبب في نقص درجات الطلاب.

وأكد وزير التربية العراقية أنه سعيد بنسب نجاح السادس الإعدادي لعام 2024، والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالأعوام الماضية، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج السادس الإعدادي الدور الأول 2024 على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، وعلى موقع نتائجنا ، وإليكم خطوات الاستعلام.

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024