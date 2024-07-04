جامعة دبي تقدم منحاً دراسية مميزة للعام الأكاديمي 2024-2025

أعلنت جامعة دبي عن تقديم مجموعة من المنح الدراسية التي تتنوع بين الكاملة والجزئية، والمخصصة للبرامج المختلفة في مرحلة البكالوريوس، تشمل هذه المنح الكليات الرئيسية في الجامعة، مثل كلية دبي للأعمال، وكلية الهندسة وتقنية المعلومات، وكلية القانون. تستهدف المنح الطلاب المتفوقين من خريجي الثانوية العامة سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين.

فتح باب التسجيل في المنح الدراسية بدبي وتقديم الطلبات

أوضحت الجامعة أن التسجيل للمنح الدراسية قد بدأ بالفعل، داعية الطلاب الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة للتواصل عبر الرقم المجاني 800863، هنأ رئيس الجامعة، الدكتور عيسى البستكي، الطلاب الجدد على نجاحهم، ودعاهم للاطلاع على البرامج والتخصصات المتاحة، التي تواكب تطلعات دولة الإمارات نحو المستقبل.

مزايا المنح الدراسية

منح كاملة تحمل اسم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

منح كاملة للمواطنين في تخصصات هندسة الاتصالات، وهندسة الحاسوب، والذكاء الاصطناعي.

منح جزئية لبرامج بكالوريوس الهندسة في التخصصات الأخرى.

تخفيض 50% على الرسوم الدراسية للطلاب الحاصلين على معدلات 90% فأكثر في المرحلة الثانوية.

التخصصات الحديثة والبرامج المتطورة

أكد الدكتور البستكي أن الجامعة استحدثت برامج جديدة منذ العام الماضي، تضمنت ثلاثة برامج بكالوريوس جديدة في مجالات القانون وهندسة الحاسوب والذكاء الاصطناعي، جميعها باللغة الإنجليزية. هذه الإضافات تشكل نقلة نوعية في مسيرة الجامعة التعليمية، وتساهم في تلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية.

منحة وزارة التربية والتعليم.

منحة لخمسة طلاب متفوقين حاصلين على 95% فأكثر.

خصومات تصل إلى 50% لأبناء المتقاعدين من المواطنين.

خصم 10% للمواطنين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

خصم 20% لذوي الاحتياجات الخاصة.

خصم 35% لحاملي بطاقة إسعاد.

خصومات تتراوح بين 15-30% لحاملي بطاقات حماة الوطن وأبشر وفزعة ووفر، وموظفي الجامعة وغرفة تجارة وصناعة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي.

تشير الجامعة إلى إمكانية تقديم الدعم المادي من خلال صندوق المنح الدراسية للخريجين، إضافة إلى رعاية بعض الجهات الرسمية لفئات معينة من الطلاب حسب استراتيجياتها.