بعد عدل 2 .. الوكالة الوطنية تعلن شروط التسجيل في سكنات ” عدل 3 ” AADL الجزائر 2024

تزايد البحث عن معرفة موعد فتح باب التسجيل في برنامج سكنات عدل 3 للعام الحالي، يعد برنامج سكنات عدل من أبرز البرامج الاجتماعية في الجزائر تهدف إلى مساعدة المواطنين الراغبين في الحصول على مسكن ملائم وبسعر معقول وذلك في ظل سعي الحكومة الجزائرية لتوفير حياة كريمة للمواطنين ومساعدتهم في الحصول على مسكن مناسب.

متى تبدأ تسجيلات سكنات عدل الجزائر؟

وزارة الإسكان الجزائرية أعلنت عن فتح باب التسجيل في سكنات عدل 3 على أن يبدأ يوم الجمعة الموافق 5 من شهر يوليو الجاري في تمام الساعة التاسعة مساء وأشارت أن التقديم ينتهي يوم الأحد الموافق 7 من شهر يوليو أى يستمر ليومين فقط، وأوضحت أن التقديم على سكنات عدل 3 يتم بشكل إلكتروني عبر موقع وكالة عدل.

خطوات التسجيل في سكنات عدل 3

يستطيع المواطنين الراغبين في الحصول على مسكن ملائم التسجيل في برنامج سكنات عدل 3 بشكل إلكتروني من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الخاص بوكالة عدل.

قم بسحب استمارة التسجيل.

بعد ذلك يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

قم بإرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة.

إرسال الطلب.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

لابد من توافر بعض الشروط في المتقدمين للتسجيل في برنامج سكنات عدل 3 لضمان وصول الدعم لمستحقيه من المواطنين الجزائريين وجاءت الشروط على النحو التالي: