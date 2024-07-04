ريح بالك وعيش تمام ” طريقة التقديم على تمويل فوري من مبادرة تمام وأهم الشروط المطلوبة

تمويل المؤسسات المالية في السعودية عادةً إلى تقديم مجموعة من المبادرات والبرامج المتميزة التي تدعم المواطنين وتسهم في تحسين مستوى معيشتهم، وقد كانت مبادرة “تمام” من بين أبرز البرامج التمويلية التي تم إطلاقها في الأشهر القليلة الماضية، تستهدف هذه المبادرة تقديم تمويل للأفراد من المواطنين والمقيمين لتغطية التزاماتهم المالية ومشاكلهم المادية، وقد تميز بالعديد من الخصائص أبرزها الحصول على التمويل بشكل فوري وبشروط سهلة للغاية دون أي تعقيدات.

شروط التقديم على تمويل تمام

يمكن لجميع الأشخاص تقديم طلب للاستفادة من تمويل “تمام” عبر التطبيق الإلكتروني المخصص لهذا البرنامج، يتميز التطبيق بواجهة بسيطة حتى يتمكن المستخدم من الوصول إلى جميع الخدمات بكل سهولة، ومع ذلك يجب تلبية بعض الشروط الميسرة للحصول على موافقة فورية على طلب التمويل، وتشمل الآتي:

التمويل متاح لكل من المواطن والمقيم.

يجب أن يكون العميل موظفًا لدى إحدى مؤسسات القطاع العام أو الخاص في المملكة، ويشترط ألا تقل مدة الخدمة عن ثلاثة أشهر.

ألا يكون الراتب أقل من 4 آلاف ريال للسعوديين و5 آلاف ريال للمقيمين.

لا يشترط وجود كفيل للحصول على تمويل تمام.

يبلغ الحد الأعلى للتمويل 20 ألف ريال سعودي.

كيفية طلب تمويل تمام إلكترونيًا عبر التطبيق الذكي

بعد أن يستوفي العميل الشروط الأساسية المطلوبة للحصول على تمويل تمام، يمكنه اتباع الخطوات التالية لمعرفة الحد الأقصى للتمويل والتقديم على القرض عبر الإنترنت: