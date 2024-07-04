الان ظهرت..نتيجة الدبلومات الفنية 2024 جميع المحافظات fany.emis.gov.eg رابط نتائج الثانوية الصناعية والتجارية والزراعية

نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني الدور الأول عام 2024، حيث ينتظر الآلاف من طالب المدارس الثانوية الفنية بمختلف محافظات مصر، بما في ذلك القاهرة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والبحيرة والدقهلية، نتائج امتحانات دبلوم الصنايع والتجارة والزراعة والفندقي بنظامي الثلاث والخمس سنوات، بالإضافة إلى نتائج التعليم المزدوج، سيتم الإعلان عن نتائج جميع هذه الدبلومات الفنية في توقيت واحد من قبل الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجديد، والرفع المباشر للنتائج عبر موقع بوابة نتائج التعليم الفني.

نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني:

انتهى الطلاب من امتحانات الدبلومات الفنية العلمية والمعملية في جميع التخصصات يوم 27 يونيو الماضي، ومنذ ذلك الحين، ينتظر مئات الآلاف من طلاب الدبلومات الفنية بفارغ الصبر موعد إعلان النتائج للوقوف على مجهودهم خلال العام الدراسي وللتعرف على إمكانية التحاقهم بإحدى الكليات والمعاهد الفنية، ومن الجدير بالذكر أن تنسيق الدبلومات الفنية يتم بالتزامن مع تنسيق المرحلة الثالثة من الثانوية العامة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج شهادات الدبلومات الفنية، بذكر الأسماء وأرقام الجلوس، خلال الأسبوع المقبل، عبر موقع البوابة الالكترونية للتعليم الفني.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية بوابة التعليم الفني:

لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2024، يمكنك اتباع الخطوات التالية عبر بوابة نتائج التعليم الفني التابعة لوزارة التربية والتعليم: