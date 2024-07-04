مش هتستغني عنه.. طريقة تحضير ماسك النشا وماء الورد الذهبي لجميع البشرات.. هتلاحظي الفرق في ايام

ماسك النشا وماء الورد هو واحد من الوصفات الطبيعية الشهيرة للعناية بالبشرة، ويتمتع بفوائد متعددة تجعل البشرة نضرة وناعمة، يتكون هذا الماسك من مكونات بسيطة ومتوفرة، مما يجعله خيار هام لدى الكثيرين.

فوائد ماسك النشا وماء الورد

تنقية البشرة، النشا يعمل كمقشر طبيعي يساعد في إزالة الخلايا الميتة والشوائب من البشرة. تفتيح البشرة، يعرف ماء الورد بخصائصه المبيضة والمساعدة في توحيد لون البشرة وتقليل التصبغات. تهدئة البشرة، يمتلك ماء الورد خصائص مهدئة تساعد في تقليل الاحمرار والالتهابات. تنعيم البشرة، يجعل النشا البشرة ناعمة ومخملية بفضل خصائصه المغذية. تقليل الدهون الزائدة، يساعد النشا في امتصاص الزيوت الزائدة من البشرة، مما يجعله مثاليا للبشرة الدهنية.

مكونات تحضير ماسك النشا وماء الورد

2 ملعقة كبيرة من النشا

3 ملاعق كبيرة من ماء الورد.

خطوات تحضير الوصفة

في وعاء صغير، اخلطي النشا مع ماء الورد جيدا حتى يتكون لديك خليط متجانس. قومي بتنظيف وجهك جيدا لإزالة أي أوساخ أو مكياج. ضعي الماسك على وجهك باستخدام فرشاة أو أطراف أصابعك، مع تجنب منطقة العينين. اتركي الماسك على وجهك لمدة 15 دقيقة أو حتى يجف تماما. بعد أن يجف الماسك، اشطفي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف باستخدام منشفة ناعمة.

يمكنك استخدام هذا الماسك مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج، سوف تلاحظين بشرة مشرقة وناعمة مع استخدام مستمر لهذا الماسك الطبيعي والفعال.