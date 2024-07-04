احدث اصدارات واتساب الذهبي حمله الآن واعرف من يتابعك وتابع الاصدقاء في الخفاء

يعتبر تطبيق الواتساب الذهبي هو من أهم التطبيقات التي نافست تطبيق الواتساب التقليدي بشكل كبير، حيث يمكن جميع المستخدمين من إرسال الرسائل النصية أو مشاركة المحادثات المختلفة، ويحتوي التطبيق على الكثير من المزايا الإضافية الأخرى والتي جعلت جميع الأشخاص يرغبون في تنزيله، وخلال ذلك المقال سنوضح لكم خطوات تحميل برنامج الواتساب الذهبي على هواتف الأندرويد بشكل مجاني.

تحميل الواتساب الذهبي 2024 للاندرويد مجانا

تعتبر النسخة الأخيرة التي تم إصدارها من تطبيق الواتساب الذهبي مهمة جداً بالنسبة للكثير من الأشخاص، ولكي تتمكن من تنزيلها ينبغي عليك القيام بالتالي:

يتم في البداية التوجه إلى المتجر الأساسي لتطبيقات الأندرويد ثم النقر على الرابط المخصص لتحميل تطبيق الواتساب الذهبي أو عن طريق الذهاب إلى متجر جوجل بلاي.

بعد ذلك يتم إدخال اسم تطبيق الواتساب الذهبي في مربع البحث وبمجرد ظهور النتائج أمامك ينبغي النقر على مربعة تنزيل.

بعد ذلك اضغط على ملف التحميل كي تبدأ عملية تنزيل التطبيق.

قم بفتح التطبيق وأدخل رمز الدولة ورقم هاتفك الجوال ثم اطلع على جميع الأحكام والشروط الموجودة بالتطبيق ووافق عليها.

استكمل إجراء تسجيل الدخول في تطبيق باستخدام رمز التحقق الذي يتم إرساله إلى جوالك الأندرويد.

بعد ذلك قم بكتابة اسمك وأضف صورة خاصة بملفك الشخصي حال رغبتك في القيام بذلك.

مميزات تحميل الواتساب الذهبي

يحتوي تطبيق الواتساب الذهبي على الكثير من الخيارات المتنوعة مثل