موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446

لقد انتهينا من العديد من المناسبات الرسمية خلال هذا العام ولم يتبق سوى القليل منها، ولذلك يبحث وينتظر العديد من المواطنين موعد إجازة رأس السنة الهجرية، حيث تعد هذه المناسبة واحدة من المناسبات الإسلامية التي يترقبها العديد من المسلمين في مصر والعالم العربي، وتعطي العديد من الدول بما فيها مصر إجازة رسمية لجميع العاملين في الدولة بمناسبة رأس السنة الهجرية.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية

أعلن مجلس الوزراء رسميًا عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية، إذ تعتبر إجازة رأس السنة الهجرية واحدة من أهم الإجازات التي ينتظرها العديد من العاملين في الدولة والمسلمين في جميع أنحاء العالم، حيث يتم الاحتفال بهذه المناسبة الإسلامية الهامة لما لها من أبعاد دينية واجتماعية وثقافية، وجاء الموعد كالتالي:

من المقرر أن يكون يوم الإثنين الموافق 8 يوليو 2024 هو بداية رأس السنة الهجرية.

لكن مجلس الوزراء أعلن بشكل رسمي أن الإجازة سيتم ترحيلها إلى يوم الخميس الموافق 11 يوليو 2024.

تاريخ رأس السنة الهجرية

رأس السنة الهجرية يمثل بداية الشهر الأول من السنة الهجرية، وهو شهر محرم الذي يعتبر الأول في التقويم الإسلامي، ويتم تحديد بداية رأس السنة الهجرية بعد رؤية الهلال، لذلك فإن موعدها يختلف من عام لآخر، وفي العام الجاري 2024 ستكون بداية رأس السنة الهجرية يوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2024 / 1 محرم 1446.

إجازات شهر يوليو 2024

أعلن مجلس الوزراء أن شهر يوليو يتضمن إجازتين رسميتين وهما: