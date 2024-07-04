“الآن بالخطوات” رابط التسجيل في منفعة الأيتام والأرامل سلطنة عمان 2024 وكم قيمة الدعم من صندوق الحماية الاجتماعية

تسعى دائماً الحكومة العمانية إلى توفير الدعم للمواطنين المحتاجين ومن ضمنهم الأرامل والأيتام حيث أطلقت سلطنة عمان برنامج منفعة الأرامل والأيتام وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الغلاء الذي يعاني منه الجميع ويبحث الكثير من المواطنين في عمان عن معرفة كيفية التسجيل في تلك المبادرة للحصول على الدعم لذلك من خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم خطوات التسجيل في منفعة الأرامل والأيتام وقيمة المنفعة.

خطوات التسجيل في منفعة الأيتام والأرامل في عمان

أتاحت الحكومة العمانية رابط إلكتروني يستطيع كافة المواطنين من خلاله التسجيل في منفعة الأيتام والأرامل وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق الحماية الاجتماعية الرسمي.

ثم اختر برنامج منفعة اليتامى والأرامل.

بعد قراءة الشروط والأحكام اضغط على كلمة موافق.

اضغط فوق كلمة التالي.

بعد ذلك قم بكتابة البيانات المطلوبة في استمارة التسجيل مثل الرقم القومي.

في حالة عدم وجود بطاقة شخصية قم بكتابة الرقم المدني.

ثم قم بكتابة رقم الهاتف.

أدخل كود التحقق المرئى.

قم بكتابة بيانات الحساب البنكي.

اضغط على تقديم الطلب.

كم قيمة منفعة الأيتام والأرامل في عمان؟

تعد منفعة الأرامل والأيتام في عمان من أهم الوسائل المقدمة لدعم الأسر المحتاجة والفقيرة من أجل تخفيف الأعباء عليهم بعد فقد المعين وجاءت قيمة المنفعة وفق التقسيمة الآتية: