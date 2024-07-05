اخفاء الظهور وصح القراءة عند تحميل واتساب عمر الوردي اخر اصدار

يعتبر تحديث واتساب عمر الوردي هو من أهم التطبيقات التي انتشرت في الفترات الأخيرة، وهو يدعم العديد من المميزات، حيث قام بإدخال الكثير من المزايا والإعدادات الإضافية للتطبيق وتم إصدار النسخة الأخيرة منذ أربع أشهر والتي تحتوي على الكثير من المزايا بهدف توفير التجربة المتطورة لجميع المستخدمين، وخلال ذلك المقال سنعرض لكم مزايا تحديث واتساب عمر الوردي.

تحديث واتساب عمر الوردي ضد الحظر

يعتبر تحديث واتساب عمر الوردي هو البديل الرائع لتطبيق واتساب عمر، حيث تم تطوير تلك النسخة لتحمل الكثير من المزايا المختلفة والتي من أبرزها التالي:

التطبيق متوفر بشكل مجاني وتستطيع تحميله بدون أي رسوم إضافية.

تستطيع تفعيل مربع الاهتزاز كي يهتز الهاتف عند إرسال أي رسالة مخفية وذلك عن طريق الإعدادات الداخلية الموجودة بالتطبيق.

يحتوي على الكثير من الأشكال في شاشات الخلفية والأساسية كما تستطيع إخفاء الظهور العائم في التطبيق.

من الممكن قفل التطبيق باستخدام رقم سري أو بصمة إصبعك.

تستطيع تنشيط الوضع الليلي في تطبيق واتساب عمر الوردي وذلك جعله مريح جداً للعين.

الأمان والخصوصية في تطبيق واتساب عمر الوردي

يتميز تطبيق واتساب عمر الوردي بخصوصيته الكبيرة مقارنة بتطبيقات التواصل الأخرى، وذلك بسبب تمكينه للمستخدم من قفل التطبيق باستخدام الرقم السري، كما يستطيع التحكم في الإعدادات الخصوصية الموجودة بالتطبيق.

مثل إخفاء آخر ظهور لك أو استخدام بصمة الإصبع في قفل التطبيق أو مشاهدة الحالة دون أن يعرف صاحبها أنك رأيتها، كما تستطيع إخفاء علامتي الصح الزرقاء أيضاً.