وزير التموين الجديد: هذا موعد اضافة المواليد على بطاقة التموين في 2024 … وهذه الفئات المستحقة

يهتم عدد كبير من المواطنين بالتعرف على موعد اضافة المواليد على بطاقة التموين في 2024، خاصة بعد الغلاء الذي يعاني منه عدد كبير من المواطنين من شتى المحافظات المصرية، وأعلن الدكتور “شريف فاروق” وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سوف يسعى لإيجاد حلول سريعة لحل الكثير من الأزمات التي يعاني منها المواطن المصري بسبب غلاء الأسعار، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024.

موعد اضافة المواليد على بطاقة التموين في 2024

حيث يبحث عدد من المواطنين عن موعد اضافة المواليد على بطاقة التموين في 2024، الذي أصبح محور اهتمام الكثير منهم خلال الساعات الأخيرة، وكان الدكتور شريف فاروق قد أى اليمين الدستورية اليوم صياح يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن المقرر أن يظهر وزير التموين الجديد خلال مؤتمر صحفي يذاع على عدد من القنوات الفضائية والصفحة الرسمية لوزارة التموين والتجارة الداخلية على الإنترنت، ومن المقرر أن يصرح عن موعد اضافة المواليد على بطاقة التموين والذي من المقرر أن يتم الإعلان عنه بعد دراسة الحالات التي تم تقديمها وأكد سيادته إلى أن هناك أسر أولى بإضافة المواليد على بطاقة التموين وهم:

من الأسر الأولى بإضافة المواليد على بطاقة التموين