“فرصة ذهبية 300 دينار شهرياً” رابط التقديم على منحة 300 دينار تونس 2024 الخطوات والشروط والوثائق المطلوبة

أتاحت هيئة الشؤون الاجتماعية رابط إلكتروني للتسجيل في منحة 300 دينار تونس، وذلك في ظل سعي الحكومة التونسية في توفير الدعم للمواطنين ومساعدة الأسر المحتاجة وتوفير حياة كريمة لهم ومساعدتهم في الحصول على متطلباتهم الأساسية وتحسين مستوى المعيشة، تزايد البحث من قبل الكثير من المواطنين الراغبين في الحصول على المنحة حيث يتم التسجيل بشكل إلكتروني عبر موقع الشؤون الاجتماعية.

خطوات التسجيل في منحة 300 دينار تونس

يبحث الكثير عن معرفة خطوات التسجيل في منحة 300 دينار حيث أوضحت الشؤون الاجتماعية في تونس خطوات التسجيل وجاءت على النحو التالي:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية في تونس.

انقر فوق الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك قم بكتابة كلمة المرور ورقم بطاقة الهوية الوطنية.

قم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

يتم بعد ذلك إرفاق الوثائق المطلوبة.

بعد قراءة كافة الشروط والأحكام اضغط على كلمة موافق.

اضغط على تقديم الطلب.

شروط منحة 300 دينار تونس 2024

في السياق نفسه أعلنت الوزارة عن الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على المنحة وجاءت الشروط على النحو التالي:

أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية التونسية.

لا يكون لدى المتقدم دخل شهري ثابت.

أن يقيم المتقدم إقامة دائمة في دولة تونس.

عدم حصول المتقدم على أي منحة أخرى.

أن لا يكون عمر المتقدم أقل من 18 عام.

الوثائق المطلوبة للتقديم في منحة 300 دينار تونس

هناك بعض المستندات والوثائق التي ينبغي تواجدها أثناء التقديم على منحة 300 دينار حتى تحظى بفرصة القبول في المنحة، وهذه المستندات هي: