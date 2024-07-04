“وزارة التربية” اسماء تعيينات الوزارة بالعقود في محافظات العراق 2024.. شوف اسمك فيهم

تقوم وزارة التربية العراقية، من وقت إلى أخر بالإعلان عن اسماء تعيينات عقود وزارة التربية بمختلف المحافظات العراقية، بالإضافة إلى أن هذه الأسماء تشمل المؤهلين للقبول في هذه الوظائف المُعلن عنها من وقت إلى أخر، حتى أن الإستعلام عن اسماء التعيينات سنكشفها لكم في السطور التالية.

كيفية الإستعلام عن أسماء تعيينات وزارة التربية

وعن الخطوات التي يمكنك اتباعها لكي يتم الإستعلام عن أسماء تعيينات وزارة التربية العراقية، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الإنتقال إلى موقع وزارة التربية العراقية عبر الإنترنت.

مع تدوين بيانات تسجيل الدخول بعد ذلك.

القيام بإختيار المحافظة المقيم بها المتقدم.

مع تحديد المديرية التابع لها.

ليتم النقر على أيقونة “بحث”.

وفي النهاية يتم عرض جميع الكشوفات الخاصة بالمقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية.

شروط المقبولين في تعيينات الوزارة

وحددت وزارة التربية العراقية، مجموعة من الشروط الهامة لكي يتم قبول كافة المتقدمين داخل دولة العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يكون الشخص المتقدم حاصل على مؤهل عالي يحق له التقديم.

لديه القدرة الكافية في التدريس أمام الطلاب بمختلف الدارسية.

أن يكون الشخص المتقدم مقيم دائم في دولة العراق.

اجتياز كافة الإختبارات التي يتم عقدها لكافة المتقدمين.

يذكر أن أخر بيانات وزارة التربية العراقية، شملت نحو 6000 معلم ومعلمة بمختلف المحافظات العراقية، حتى يتم العمل على سد العجز التعليمي في كافة المدارس وبمختلف الكفاءات والخبرات العالية.