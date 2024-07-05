حقيقة أم إشاعة.. زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 في المغرب للقطاعين العام والخاص

في الساعات الماضية نلاحظ اهتمام واضح من قبل جميع العاملين في القطاع العام والخاص في المغرب بالخبر الذي تم نشره بخصوص الأجور والذي يعني التقليل من ارتفاع زيادة الأجور، ونتيجة لذلك فقد قامت الحكومة في المغرب بالإعلان عن تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور كما أوضحت أعلى الرواتب الخاصة بالدرجات الوظيفية، ومنذ لحظة تأكيد الخبر والإعلان عنه من قبل الحكومة المغربية وأصبح هذا الأمر يشكل محل اهتمام العاملين ويرغبون في التعرف على كافة التفاصيل.

زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 في المغرب للقطاعين العام والخاص

أوضحت الحكومة المغربية من خلال بيان رسمي عن تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور سواء للقطاع العام أو القطاع الخاص ونستعرض معكم تفاصيل هذا الخبر على النحو التالي:

تم إضافة زيادة جديدة للقطاع العام والمؤسسات العمومية والتي تصل قيمتها 1000 درهم ويتم منحها على مرحلتين حيث سيتم صرف المرحلة الأولى في شهر يوليو 2024؛ في حين أن الدفعة الثانية سيتم صرفها في شهر يوليو 2025.

مع العلم أن الزيادة الجديدة في الأجور يتم القيام بتطبيقها بشكل سنوي والذي يبلغ 1.68٪.

أبرز التفاصيل المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب

بعد توضيح الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور وكان هذا بناءً على الأسئلة المطروحة من قبل العاملين في الدولة، سيتم توضيح التفاصيل المتعلقة بصرف المرحلة الثانية من الزيادة والتي من المقرر أن تكون في شهر يوليو 2025 والتي تصل نسبتها إلى 10٪ ونقدم لكم باقي التفاصيل كالآتي:

من المقرر أن يتم صرف الزيادة من المرحلة الثانية 2025 على دفعات وسيتم صرف الدفعة الأولى في شهر يناير بنسبة 5٪.

وسيتم صرف الزيادة الثانية والتي تبلغ نسبتها أيضًا 5٪ في شهر يناير 2026.

ما هو موعد صرف مرتبات شهر يوليو في المغرب؟

من المقرر أن يتم صرف رواتب شهر يوليو يوم 25 من الشهر الجاري لكافة المواطنين في الدولة.