أجدد الشفرات من لعبة جراند ثفت اوتو جاتا 5 آخر اصدار .. حملها الآن للاندرويد للتسويق والإثارة ج

تعد لعبة جراند ثفت أوتو 5 هي من أكثر ألعاب الفيديو المعروفة في كافة دول العالم العربية والأجنبية، حيث قد تم تطوير مستوى هذه اللعبة وإطلاقها من قبل شركة روكستار خلال سنة 2013م، ومنذ لحظة إطلاقها حتى الآن وهي تحقق الشعبية الضخمة بين جميع اللاعبين بالأخص الإصدار الخامس من تلك اللعبة، والذي تميز بالقصة المختلفة والمزايا الإضافية مقارنة بإصدارات اللعبة الأخرى، ومن خلال مقالنا هذا سنذكر طريقة تحميل لعبة جراند ثفت اوتو 5

تحميل لعبة جراند ثفت اوتو 5

تحكي هذه اللعبة عن مدينة افتراضية تدعى لوس سانتوس، وهذه المدينة مستوحاة من لوس أنجلوس وتحتوي اللعبة على ثلاثة شخصيات أساسية كل شخصية تمتلك قصة مميزة، جميع القصص تتمحور حول عصابات المافيا والجريمة ورجال الشرطة أيضاً، وتستطيع تحميل هذه اللعبة من خلال القيام بالتالي:

يقوم اللاعب في البداية بالتوجه إلى متجر التطبيقات الموجودة على الجهاز الذي يخصه.

يتم فتح المتجر ثم كتابة اسم اللعبة والنقر على زر بحث.

بعد ذلك يتم النقر على أيقونة لعبة جراند ثفت أوتو 5.

يستطيع اللاعب العثور على أيقونة التحميل وبمجرد النقر عليه ستبدأ عملية تنزيل اللعبة.

يستطيع اللاعب فتح اللعبة واستكشاف جميع المزايا الموجودة بها بالأخص في الإصدار الخامس.

لعبة جراند ثفت أوتو 5

جاءت لعبة جراند ثفت أوتو 5 بالكثير من المزايا، والتي من أبرزها أن اللعبة لا تحتاج إلى مساحة تخزينية كبيرة على هاتفك الجوال الأندرويد أو الآيفون كما إن الإصدار الخامس منها تميز بتعدد الشخصيات عكس الإصدارات القديمة، وذلك جعل اللعبة متنوعة بشكل كبير ومتميزة بأحداثها المشوقة وبتجربة اللعب فيها.