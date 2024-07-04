“رابط شغال وسريع” خطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2024 اليمن برقم الجلوس الدور الأول عبر موقع الوزارة اليمينية وبوابة الإدارة العامة

نتائج الصف التاسع في اليمن من أكثر الموضوعات التي تشغل بال الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم، يعيش طلاب الصف التاسع حالة من القلق والترقب لمعرفة موعد ظهور النتائج حيث أتاحت وزارة التعليم اليمنية رابط إلكتروني يستطيع الطلاب من خلاله الاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة وذلك في ظل سعي الوزارة لتوفير العديد من الخدمات الإلكترونية للطلاب بهدف توفير الوقت والجهد لدى والاستفادة من التقنيات الحديثة.

رابط نتائج الصف التاسع 2024 اليمن

تزايد البحث عن معرفة كيفية استخراج نتائج التاسع حيث أوضحت وزارة التعليم في اليمن خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر موقعها الإلكتروني عبر الإنترنت وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي وزارة التعليم في اليمن.

بعد ذلك اضغط على الخدمات الإلكترونية.

ثم اختر نتائج الصف التاسع.

حدد الصف ثم اختر الدور الأول.

بعد ذلك يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح مثل رقم الجلوس واسم الطالب.

اضغط على كلمة استعلام.

انتظر لحظة سوف تظهر أمامك النتيجة النهائية بالدرجات ونسبة النجاح.

الاستعلام عن نتيجة التاسع اليمن عبر موقع الإدارة العامة

فى ظل الاستفادة من التقنيات الحديثة أتاحت وزارة التعليم خدمة الاستعلام عن النتائج عبر موقع الإدارة العامة وذلك في حالة وجود ضغط على موقع وزارة التعليم حيث يتم استخراج النتائج من خلال موقع الإدارة عن طريق القيام ببعض الخطوات الآتية: