رابط التقديم في موسم الحج 2025 بالعراق والشروط المطلوبة

كشفت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق، عن إمكانية التقديم في موسم الحج للعام الجديد 2025-1446، فضلاً عن أن الحج من أبرز أركان الإسلام الخمسة في الإسلام، ويرغب ملايين المسلمين في كافة أنحاء الدول العالم في أداء هذا الركن لمن استطاع إليه سبيلاً، وفقًا لمجموعة من الإجراءات الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية.

خطوات التقديم في موسم الحج 2025

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم التقديم في موسم الحج أمام جميع المسلمين الراغبين في تلبية هذا الركن، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى الهيئة العُليا للحج والعمرة في العراق.

ليتم تسجيل بيانات الدخول إلى الصفحة التالية من الهيئة.

اختيار خدمة “التقديم في موسم الحج” أمام جميع المتقدمين.

ملء استمارة التسجيل بشكل واضح وملائم.

التأكد من صحة المعلومات التي قمت بإدخالها في الخانات المخصصة لذلك.

النقر على أيقونة “إرسال الطلب”.

ما هي شروط التقديم في موسم الحج 2025 بالعراق؟

وعن الشروط الواجب توافرها في كافة الراغبين بالتقديم بموسم الحج داخل دولة العراق، اتباع الأتي:-