هنا.. رابط منصة اوبن ايمس علامات الطلاب استخرجها فور الظهور

صرحت وزارة التعليم الأردنية عن إمكانية الحصول على نتائج الطلبة بشكل أسهل عبر منصة اوبن ايمس، حيث تجعلك تتمكن هذه المنصة من استخراج علامات الطلبة في جميع المراحل الدراسية المختلفة وفي المحافظات والإدارات التعليمية، وقد تم الإعلان عن نتائج مختلف المراحل الدراسية في الفترات الأخيرة، وينبغي على كل طالب تسجيل دخوله في المنصة حتى يتمكن من الحصول على نتيجته والحصول على الخدمات المختلفة التي توفرها المنصة.

منصة اوبن ايمس علامات الطلاب

تستطيع استخراج نتائجك من خلال تسجيل دخولك في منصة اوبن ايمس، وذلك عن طريق القيام بهذه الخطوات:

في البداية يتم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة اوبن ايمس.

بعد ذلك سجل دخولك من خلال إضافة الرقم الموجود بالبطاقة الوطنية الخاصة بالطالب واسم المستخدم وكلمة المرور، والتي تحتوي على الرقم الوطني للطالب ويتم إضافة Moe@.

بعد ذلك ينبغي الضغط على مربع تسجيل الدخول من القائمة الخاصة بالخدمات الإلكترونية.

حدد ملف الجدول الزمني ثم اختر الفصل الدراسي والصف.

يتم الضغط على مربع عرض النتائج بعد ذلك.

كيفية التسجيل في منصة أوبن ايمس 2024

بإمكان جميع الطلبة تسجيل دخولهم في المنصة من خلال القيام بهذه الخطوات: