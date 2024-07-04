نزلها الان للاولاد.. تردد قناة توم وجيري على نايل سات وعرب سات.. الاطفال هيحبوها

قناة توم وجيري هي واحدة من أشهر القنوات الكرتونية التي تمثل قصص المغامرات والمواقف الكوميدية بين شخصياتها الرئيسية، القط توم والفأر جيري، تأسست القناة بواسطة شركة هانا باربرا الشهيرة، وقد حققت شهرة واسعة منذ عرضها الأول في عام 1940، تتميز القناة برسومها المتحركة الكلاسيكية والتي تعتبر رمز للكوميديا الصامتة والحركة السريعة، تعكس المغامرات المتكررة بين توم وجيري تنافسهما المستمر والمواقف الطريفة التي يتورطان فيها، وكانت محط جذب لجمهور من مختلف الأعمار عبر الأجيال.
تردد قناة توم وجيري 24 ساعة
يزداد اهتمام أولياء الأمور بالبحث عن تردد قناة توم وجيري، وذلك لأنها تتمتع بميزة كونها قناة مجانية بالكامل، مما يعني أنه يمكن استقبالها وتنزيلها دون الحاجة لدفع أي رسوم أو اشتراكات، يمكن ضبط القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك بإدخال المعلومات التالية:
على القمر الصناعي نايل سات:
- التردد:12149
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
على القمر الصناعي عرب سات:
- التردد: 11315
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- الجودة: SD
كيفية تنزيل قناة توم وجيري على التلفاز
- الضغط على زر القائمة الموجود على جهاز التحكم عن بعد للتلفزيون الخاص بك.
- الدخول إلى القائمة، ثم التوجه إلى خيار البحث عن القنوات أو ما يعرف أحيانا باسم إعداد القنوات من بين الخيارات المتاحة في القائمة الرئيسية.
- تحديد القمر الصناعي الذي ترغب في البحث عن القنوات من خلاله.
- إدخال جميع البيانات الخاصة بالتردد الذي ترغب في البحث عنه. هذه البيانات تشمل التردد، معدل الاستقطاب، معدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ.
- اضغط على زر بدء البحث أو ما شابه، وسيبدأ جهاز الاستقبال في البحث عن القنوات المتاحة على التردد الذي أدخلته، قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق.
- في النهاية، ستظهر على شاشة التلفزيون قائمة تحتوي على العديد من القنوات الجديدة التي تم العثور عليها، ومن بينها ستجد قناة توم وجيري.