نزلها الان للاولاد.. تردد قناة توم وجيري على نايل سات وعرب سات.. الاطفال هيحبوها

قناة توم وجيري هي واحدة من أشهر القنوات الكرتونية التي تمثل قصص المغامرات والمواقف الكوميدية بين شخصياتها الرئيسية، القط توم والفأر جيري، تأسست القناة بواسطة شركة هانا باربرا الشهيرة، وقد حققت شهرة واسعة منذ عرضها الأول في عام 1940، تتميز القناة برسومها المتحركة الكلاسيكية والتي تعتبر رمز للكوميديا الصامتة والحركة السريعة، تعكس المغامرات المتكررة بين توم وجيري تنافسهما المستمر والمواقف الطريفة التي يتورطان فيها، وكانت محط جذب لجمهور من مختلف الأعمار عبر الأجيال.

تردد قناة توم وجيري 24 ساعة

يزداد اهتمام أولياء الأمور بالبحث عن تردد قناة توم وجيري، وذلك لأنها تتمتع بميزة كونها قناة مجانية بالكامل، مما يعني أنه يمكن استقبالها وتنزيلها دون الحاجة لدفع أي رسوم أو اشتراكات، يمكن ضبط القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك بإدخال المعلومات التالية:

على القمر الصناعي نايل سات:

التردد:12149

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11315

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

كيفية تنزيل قناة توم وجيري على التلفاز