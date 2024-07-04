لولو الشطووورة .. تردد قناة وناسة بيبي للأطفال باقة من الأغاني المتواصلة 24 ساعة

تقوم قناة وناسة بيبي بتقديم الكثير من الأغاني المميزة للأطفال وتساعدهم في قضاء الأوقات الترفيهية والممتعة خلال أوقات فراغهم وطوال فترات اليوم، وحققت هذه القناة النجاح الباهر في كافة أنحاء الوطن العربي منذ إطلاقها، وذلك بفضل توفيرها لجودة الصوت المميزة والصورة أيضاً لكافة المشاهدين بالإضافة للمحتوى التعليمي والترفيهي الذي يمكن الطفل من النمو بطريقة صحية، وخلال ذلك المقال سنعرض لكم تردد قناة وناسة بيبي الجديد.

تردد قناة وناسة بيبي

يستطيع كافة الآباء تحميل تردد القناة والاستمتاع بباقة من الأغاني والأناشيد المميزة، والتي حازت على إعجاب جميع الأطفال، وإليكم تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة :11470.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

أما بالنسبة لتردد هذه القناة على القمر عرب سات فيتمثل في النقاط التالية:

تردد القناة : 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 4/3.

جودة قناة وناسة: HD.

كيفية تنزل قناة وناسة على جهازك

يستطيع جميع الآباء تنزيل هذه القناة بشكل سهل من خلال القيام بهذه الخطوات: