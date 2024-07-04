مفاجأة في مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس تابعه الآن عبر هذا التردد

ينتظر جميع الجماهير موعد الإعلان عن مسلسل المؤسس عثمان بالأخص الحلقة 165،. حيث يعتبر ذلك المسلسل هو من الأعمال الدرامية المعروفة والتاريخية والذي تمكن من تحقيق النجاح الباهر منذ إصداره في سنة 2019م، وحاز على الشهرة الواسعة في كافة أنحاء العالم الغربي والعربي، وتمكن من تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة بسبب الأحداث المميزة الموجود به، وخلال ذلك المقال سنوضح لكم موعد إصدار الحلقة 165 من مسلسل المؤسس عثمان.

مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس

يرغب جميع الجماهير في التعرف على موعد مسلسل المؤسس عثمان بالأخص الحلقة 165 في الموسم السادس، وذلك للتعرف على أحداثها المشوقة حيث لم يتم عرض هذه الحلقة في الجزء الخامس.

وينتظر جميع المشاهدين الأحداث المشوقة والمعارك الموجودة في المسلسل، والتي تركز على كفاح عثمان لتكوين الدولة العثمانية، وجدير بالذكر بأن الموسم الخامس من مسلسل المؤسس عثمان انتهى منذ أسبوعين عند الحلقة 164.

لذلك ينتظر جميع المتابعين الحلقات الجديدة للتعرف على الأحداث المثيرة الموجودة بها، ومن المنتظر أن يتم عرض الجزء السادس من المسلسل في نهاية شهر أكتوبر القادم لعام 2024م.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 165

حقق مسلسل قيامة عثمان النجاح الباهر ونسب المشاهدة الكبيرة جداً، ويضاف إلى ذلك الإيرادات المالية الكبيرة والتي تصل إلى الملايين، وتدور أحداث ذلك المسلسل حول تأسيس الدولة العثمانية خلال القرن الثالث عشر.

ويتم عرض ذلك المسلسل كل يوم أربعاء خلال الساعة 8:00 مساءً على قناة ATV التركية، كما يتم عرضه كل يوم خميس على قناة الفجر خلال الساعة 11:00 مساءً.