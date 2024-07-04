المالية الأردنية تجيب.. متى صرف الزيادة المتقاعدين العسكريين 2024؟ وقيمة الزيادة الجديدة وكيفية الاستعلام عن الرواتب

موعد صرف الزيادة المتقاعدين العسكريين 2024 الأردن شغل بال العديد في المملكة الهاشمية، لذا أوضحت وزارة المالية في الأردن موعد صرف الزيادة الجديدة لشهر يوليو للمتقاعدين العسكريين في الأردن ويأتي ذلك في ظل سعي الحكومة الأردنية إلى مساعدة المواطنين المتقاعدين ومد يد العون لهم خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الجميع، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم موعد صرف الزيادة الجديدة للمتقاعدين العسكريين.

موعد صرف الزيادة المتقاعدين العسكريين 2024 الأردن

تزايد البحث من قبل المتقاعدين عن معرفة موعد صرف الزيادة الجديدة حيث أوضحت وزارة المالية الأردنية موعد الصرف من المقرر أن يكون يوم 21 في الشهر الميلادي ولكن يتم تأجيل موعد الصرف في حالة مصادفة إجازة أو عطلة رسمية وتحرص الوزارة على صرف الرواتب في موعدها المحدد.

قيمة الزيادة في رواتب المتقاعدين

أوضحت الوزارة قيمة الزيادة الجديدة وجاءت كما يلي:

مبلغ الزيادة الجديدة تبلغ نحو 28 دينار لرتبة رقيب.

بينما زيادة رواتب المتقاعدين عن رتبة نائب رقيب تصل إلى 33 دينار.

رتبة الرائد تبلغ قيمة الزيادة نحو 38 دينار.

الزيادة الجديدة لرتبة العميد تصل إلى 35 دينار.

بينما رتبة اللواء تصل قيمة الزيادة إلى 30 دينار.

مبلغ الزيادة لرتبة ملازم أول تبلغ نحو 36 دينار.

قيمة زيادة رتبة مقدم تصل إلى 38 دينار.

أما بالنسبة لرتبة ملازم تصل قيمة الزيادة إلى 38 دينار.

خطوات الاستعلام عن الراتب المتقاعدين في الأردن

يمكن الاستعلام عن رواتب المتقاعدين ومعرفة قيمة الزيادة الجديدة وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: