يا ترى هتكون في زيادة جديدة.. حقيقة وجود زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

هناك حالة من الجدل بين المواطنين في الجزائر، وذلك بعد انتشار خبر عن وجود زيادة في رواتب المتقاعدين حيث يرغب العديد من الأشخاص في التأكد ما إذا كان هذا الخبر صحيح أم مجرد شائعة؛ ولذلك قامت السلطات في الجزائر بالإعلان عن وجود زيادة في رواتب المتقاعدين، والهدف من ذلك هو العمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتحرص السلطات الجزائرية على توفير كافة احتياجات المواطنين من أجل الحصول على حياة أفضل.

زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين في الجزائر

بعد طرح العديد من التساؤلات من قبل المواطنين لمعرفة ما إذا كان هذا الخبر صحيح قامت وزارة المالية في الجزائر بالإعلان عن الزيادة المتعلقة بشأن المتقاعدين والتعديلات التي تمت وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

المتقاعدين الذين يحصلون على راتب 20 ألف دينار جزائري تمت إضافة زيادة تصل قيمتها إلى 1000 دينار جزائري.

أما بخصوص الأشخاص الذين يتقاضون رواتب أكثر من 20 ألف دينار جزائري تمت إضافة زيادة قيمتها 800 دينار جزائري.

في حين أن المتقاعدين الذين يحصلون على رواتب قيمتها ما بين 50 ألف دينار إلى 80 ألف دينار جزائري تم اضافة زيادة لهم بنسبة تصل إلى 3٪.

كيف يتم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر؟

أعلنت وزارة المالية عن مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها حتى يتم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين، وهذه الخطوات تتمثل في الآتي: