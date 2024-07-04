حمل كشوفات pdf.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

يرغب الكثير من المواطنين العراقيين في التعرف على أسماء الأشخاص المستفيدين من الرعاية الاجتماعية المجموعة السابعة، حيث أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق بأنها قامت بتوضيح جميع أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة، حيث تم تقسيم الرعاية إلى العديد من الواجبات بسبب زيادة عدد المستفيدين والمتقدمين للاستفادة منها، وفيما يلي سنوضح لكم أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق لسنة 2024م.

المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق لعام 2024

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بأنها جهزت أسماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، حيث يصل عدد الأشخاص المتقدمين إلى حوالي 300,000 مواطن.

وقامت الوزارة بفحص جميع الطلبات والتأكد من استحقاقهم للاستفادة من الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، حيث ينبغي على كافة المستفيدين التأكد من استيفائهم لشروط الاستحقاق للرعاية، والتي من أهمها أن لا يزيد سن الشخص المستفيد من الرعاية عن 60 سنة بالنسبة للرجال و55 عام بالنسبة للنساء.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

تستطيع الاستعلام عن كافة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية المجموعة السابعة من خلال القيام بهذه الخطوات: