فرحي اولادك واسعديهم وفرحيهم.. تردد قناة كراميش الفضائية2024

قناة كراميش الفضائية هي قناة رائعة و هادفة يقوم الكثير من أولياء الأمور بالبحث عن ترددها الجديد، و ذلك لأن قناة كراميش تعد من ضمن القنوات الرائعة التي تكون متخصصة في عرض العديد من البرامج لكافة الأطفال و كذلك تقوم بعرض الأناشيد التعليمية و الهادفة، و يقوم العديد من الأطفال بالقيام بمشاهدة قناة كراميش بل و يشاهدها الكبار أيضا من كافة أنحاء العالم العربي نظرا لمحتواها الرائع و الهادف، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة كراميش الفضائيه على القمر الصناعي نايل سات، وما هي طريقة تنزيل القناة علي الجهاز الخاص بك.

تردد قناة كراميش الفضائيه على القمر الصناعي نايل سات

يمكنك القيام بتنزيل قناة كراميش الفضائية من خلال التردد الجديد، و ذلك من خلال مجموعة من الخطوات و هى:

أولا تردد قناة كراميش هو: 11605.

القمر الصناعي هو: نايل سات.

استقطاب القناة هو: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.

معدل الترميز هو: 27500.

كيفية تنزيل قناة كراميش الفضائية على الجهاز الخاص بك

يمكنك القيام بتنزيل قناة كراميش الفضائية و ذلك على الجهاز الخاص بك، من خلال مجموعة من الخطوات و هى: