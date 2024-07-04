هاام.. وزارة المالية في العراق تعلن عن بدء صرف رواتب الموظفين وهل يوجد زيادة في الرواتب.. المالية توضح

صرف المرتبات في العراق يتم بشكل منتظم حيث يتم دفع رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام والخاص في تواريخ محددة خلال كل شهر، يتم ذلك عادة من خلال البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة، حيث يتم تحويل المبالغ المالية إلى حسابات الموظفين، تشمل صرف المرتبات أيضا تقاعد ومكافآت وحوافز إضافية بناء على القوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد.

خطوات الاستعلام عن المرتبات في العراق

بإمكانك القيام بالخطوات التالية للوصول إلى موقع وزارة المالية العراقية:

ابدأ بزيارة موقع وزارة المالية العراقية عبر الإنترنت.

انقر على رمز الخدمات الإلكترونية، ثم حدد خيار الاستعلامات.

اختر قسم رواتب الموظفين وأدخل بياناتك الشخصية مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد تسجيل الدخول، أدخل رقم بطاقتك الشخصية ومعلومات وظيفتك، ثم اضغط على زر الاستعلام.

هذه الخطوات تساعدك على الوصول إلى الخدمات الإلكترونية للتحقق من راتبك كموظف في العراق.

قيمة الرواتب في العراق

وفي صدد هذا الخبر حيث قامت وزاره الماليه داخل دوله العراق في الساعه القليله الماضيه بالاعلان عن قيمه الزياده التي تخص كل مواطن وموظف في الدوله هذا وتختلف قيمه الزياده من موظف الى الاخر لذلك في سطور القادمه سوف نتعرف على قيمه الزياده التي اعلنت عنها الوزاره الماليه في العراق للمواطنين: